В Москве взорвалась газовая подстанция. Пассажиры автобуса, проезжая мимо, наблюдали, как полыхают автомобили

Серьезный пожар тушат сейчас сотрудники МЧС в Юго-Западном округе Москвы.
Как сообщают СМИ 15 октября, около полудня на улице Грина, где расположена газораспределительная подстанция, раздался грохот, а потом вверх вырвался столб пламени. Огонь, как пишут очевидцы в социальных сетях, перекинулся на припаркованные автомобили. По предварительной информации, горят не менее 20 машин. Площадь пожара составляет порядка 60 квадратных метров.
В Сети появилось видео, снятое пассажиром автобуса, проезжавшего мимо места пожара.