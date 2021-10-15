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В Москве взорвалась газовая подстанция. Пассажиры автобуса, проезжая мимо, наблюдали, как полыхают автомобили

На улице Грина в Москве произошел взрыв на газовой подстанции

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Серьезный пожар тушат сейчас сотрудники МЧС в Юго-Западном округе Москвы.

Как сообщают СМИ 15 октября, около полудня на улице Грина, где расположена газораспределительная подстанция, раздался грохот, а потом вверх вырвался столб пламени. Огонь, как пишут очевидцы в социальных сетях, перекинулся на припаркованные автомобили. По предварительной информации, горят не менее 20 машин. Площадь пожара составляет порядка 60 квадратных метров.

В Сети появилось видео, снятое пассажиром автобуса, проезжавшего мимо места пожара.

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Комментарии (2)

nuga
автобусе на газе,водороде тоже хорошо полыхают.
DEMOMON
Так безалаберно снимать может только баба.
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