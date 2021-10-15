Петербурженка, взявшая со знакомых 2 млн за мифическую поездку в Грецию, четыре года будет ходить в полицию как на работу

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 15 октября, Скороходова предложила своей знакомой помочь в организации недельной поездки в Грецию для её друзей — они планировали провести там спортивные мероприятия. Для этого на острове Родос было необходимо заранее арендовать теннисный корт и договориться о проживании в отеле. Поездка должна была состояться в первую неделю июля 2018 года.

Фрунзенский районный суд огласил приговор в отношении Дарьи Скороходовой, обвинявшейся в мошенничестве. Девушка взяла более 2 млн рублей у своей знакомой и ее друзей во время организации несуществующего тура в Грецию.

«Скороходова, действуя умышленно и из корыстных побуждений, ввела в заблуждение потерпевшую о якобы имеющейся у нее возможности организовать вышеуказанный тур и осуществить все необходимые платежи для перелета, проживания, питания для каждого участника тура, тем самым обманула ее и получила согласие на организацию вышеуказанного тура», — сообщили в пресс-службе.



Знакомая согласилась, и Скороходова в период с 1 ноября 2017 года по 30 июня 2018 года «согласовала» с каждым из участников условия и стоимость тура. Имитируя бурную деятельность, девушка неоднократно писала и сообщала потерпевшим о том, что все забронировала и оплатила. При этом Скороходова, которая была должна знакомой более 20 тысяч рублей, договорилась с ней, что эти средства также пойдут на оплату тура.



Суммарно в период с 1 ноября 2017 года по 13 июля 2018 года девушка похитила у потерпевших 2 187 302 рубля. Этой суммой она распорядилась по собственному усмотрению.



Суд назначил Скороходовой наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года. Также осужденная выплатит пяти потерпевшим 1 234 659 рублей.

