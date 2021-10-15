Старался быть хорошим отцом. Петербуржец, регулярно истязавший дочку, получил 3,5 года условно

Кировский райсуд Петербурга вынес приговор мужчине, систематически истязавшему девятилетнюю дочку. Сам он заявил, что старался быть хорошим отцом, а бил девочку только иногда.



Как сообщает 15 октября объединенная пресс-служба городских судов, насилие мужчина осуществлял с марта по август прошлого года в квартире на улице Балтийской. Будучи пьяным, он бил ребенка ремнем по разным частям тела, а также руками и ногами — по голове, лицу и животу. Также отец бросал в девочку свой телефон и однажды попал ей в правый глаз, кидал ее на диван и на пол, отчего она билась головой о разные предметы.

