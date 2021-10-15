Пожарные прочесывали квартал в поисках утечки газа, а в итоге нашли вонючий фрукт

Забавный случай произошел в столице Австралии — городе Канберра 15 октября. Как сообщает The Washington Post, около полудня пожарные были направлены в один из районов столицы, так как местные жаловались на сильный запах газа.



Один жителей Канберры Фуонг Тран пошутил на своей странице в соцсетях, что это не газ, а просто кто-то ел вонючий дуриан — фрукт из Юго-Восточной Азии, приятный на вкус, но с невыносимым для многих запахом.



Шутка Трана оказалась пророческой — через час экстренное ведомство сообщило, что во время осмотра одного из домов его владельцы подтвердили, что вонял на всю округу, скорее всего, их дуриан.

