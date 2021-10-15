Пожарные прочесывали квартал в поисках утечки газа, а в итоге нашли вонючий фрукт

Забавный случай произошел в столице Австралии — городе Канберра 15 октября. Как сообщает The Washington Post, около полудня пожарные были направлены в один из районов столицы, так как местные жаловались на сильный запах газа.
Один жителей Канберры Фуонг Тран пошутил на своей странице в соцсетях, что это не газ, а просто кто-то ел вонючий дуриан — фрукт из Юго-Восточной Азии, приятный на вкус, но с невыносимым для многих запахом.
Шутка Трана оказалась пророческой — через час экстренное ведомство сообщило, что во время осмотра одного из домов его владельцы подтвердили, что вонял на всю округу, скорее всего, их дуриан.
«После непродолжительного расследования экипажи подтвердили, что причиной инцидента был дуриан, — написало агентство в Facebook. — Плод издает очень резкий запах и может доноситься на некотором расстоянии».
Дуриан нередко становится причиной эвакуаций. Так, в 2018 году в Мельбурне из здания Королевского технологического института вывели 600 человек, а после пожарные в одном из шкафчиков нашли забытый подгнивший фрукт.