Учитель, как любой человек, несовершенен. Позвольте ему быть живым

И ладно, если бы речь шла об отдельных ярких представителях нашей профессии (например, учителях, участвующих во всероссийском конкурсе «Учитель года»). Нет, мы замахнулись на миллионный учительский корпус, который весь, как одно целое, реализует наивысшие профессиональные и этические стандарты.

Кто не помнит некрасовские строчки: «Учитель! Пред именем твоим позволь смиренно преклонить колени…», звучащими на школьных линейках-праздниках. Я понимаю, что это образ, а может и чьё-то тайное желание, но, поверьте, – не моё. Если уж и опускаться на колени, то только вместе с учениками - в поисках истины, в попытках разглядеть то, что не видно издалека.



Работая несколько десятков лет в школе, я не понаслышке знаю, как ученики реагируют на ошибки учителя (фактические, грамматические, фонетические). Я говорю не о профессиональной безграмотности, а об отдельных эпизодах. Кто-то поднимает руку и со словами «извините» поправляет педагога, кто-то подходит после урока и указывает на допущенный промах. Но есть и те, кто готов сразу не просто исправить, но и попутно высмеять, унизить в безапелляционной форме.

Ну, а что говорить, когда учитель выкладывает в пространство соцсетей информацию, которая с точки зрения ряда родителей и всех радеющих за российское образование является недопустимой (исключая, конечно, деятельность, выходящую за рамки действующего законодательства). Анонимность хейта, помноженная на безнаказанность, только умножает волны агрессии, которые словно цунами накрывают и сметают учителя (в том числе и нашу профприсказку: «дальше школы не сошлют»). Конечно, можно поёрничать и порекомендовать коллегам «постить» только милых британских голубых котиков, но тут же предвижу возможные «гневные окрики»: почему британских? Есть же и русские голубые котята! Да и слово «голубые» в дальнейших фантазиях вероятного хейтера заиграет новыми красками.



Я бы порекомендовал всем, кто недоволен теми или аспектами публичной жизни любых персонажей (не только учителей), вместе с критикой выкладывать фотку своей идеальной фигуры, скриншот своего высокоморального блога, самому прочесть как надо (ему? его знакомым?) Есенина или Пушкина, а также показать дипломы своих достижений в различных областях (хотя бы с детских конкурсов песни и пляски). Честно говоря, у меня физически не хватает времени, чтобы комментировать в сети чью-либо позицию по каким-либо вопросам (в лучшем случае, «лайкну» фото ученика или выпускника). А, если мне и есть, что сказать из «наболевшего», то предпочту сделать это в личном общении тому, кто дорожит моим мнением.

Вспоминаю один школьный эпизод, когда подобные «морализаторы» в моё отсутствие залезли в школьный компьютер с целью скачать информацию о предстоящих контрольных работах. Особую пикантность этой истории придаёт тот факт, что накануне на уроке обществознания мы рассуждали на тему морали и нравственности. Ученики произносили правильные «книжные» слова о дефиците порядочности в современном обществе, клеймили равнодушных, стоящих в стороне, с молчаливого согласия которых творятся все подлости этого мира и т. п. Но, столкнувшись с проникновением в компьютер учителя, никто не остановил товарищей. Когда, узнав о содеянном, я спросил учащихся, могу ли я сделать что-то похожее с их планшетами-смартфонами, то услышал категоричное «нет» и о всех карах небесных за подобное. Честно говоря, тот поступок ребят (в целом, успешных и правильных в современном понимании) и стал настоящим уроком (да, и я не вызывал родителей, не ставил «2», не снижал в последующем оценки, если кого интересуют последствия того случая).



Мне кажется, современному обществу не хватает доверия (в рамках семьи, на работе, иногда и между друзьями), зато с избытком мы наблюдаем подозрительность (любой слух готовы превратить даже не в «подлинный» факт, а в заранее готовое обвинение, а соцсети – удобная площадка для этого).

Нам не хватает желания (времени, образования, культуры – нужное подчеркнуть) найти компромисс, зато начать конфликт – «милое» дело.

Обязанности – «не слышали». Права? Только они и существуют! Хотя ещё русский философ Бердяев в начале XX вв. подчёркивал, что «обязанности человека глубже прав человека, они и обосновывают права человека. Право вытекает из обязанности. Если все будут очень сильно сознавать права и очень слабо сознавать обязанности, то права никем не будут уважаться и не будут реализовываться».

Выскажу парадоксальную мысль: учитель, как любой человек, несовершенен. Так позвольте нам быть не ритуальным образцом и носителем всего наилучшего, созданного человечеством за тысячелетия, а сомневающимися, ищущими, порой ошибающимися, переживающими все свои недостатки и промахи, стремящимися к высоким целям, и не в гордом одиночестве, а вместе с вами - родителями и их детьми. Иначе грёзы об «идеальном» педагоге будут перманентно сопровождаться неминуемыми разочарованиями в столкновении с реальностью, и останется только надеяться, что фрустрация перейдёт в конструктивное русло (причём, для всех участников образовательного процесса).



А коллегам хочу пожелать: вопреки всем и всему работать и получать от этого наслаждение, и делиться этим удовольствием со своими учениками.

Все знают начальные строчки стихотворения Пастернака – «Быть знаменитым некрасиво…». Пожалуй, завершающие его строчки не потеряли свою актуальность:

«И должен ни единой долькой

Не отступаться от лица,

Но быть живым, живым и только,

Живым и только до конца».

Сергей Букинич

Учитель года России (2006), заслуженный учитель РФ (2008).

