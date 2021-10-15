Жительница Петербурга после недельного отсутствия вернулась в зачищенную на миллион квартиру

Недельное отсутствие дома не прошло бесследно для жительницы Выборгского района. За это время ее квартиру успел обчистить вор.



Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, в полицию 33-летняя женщина обратилась в седьмом часу вечера накануне. Она сообщила полицейским, что, вернувшись домой в квартиру на улице Композиторов после длительного отсутствия, недосчиталась ювелирных украшений — из шкатулки пропали кольца, браслеты и цепочки.



По предварительной информации, воры проникли в однушку на 8-м этаже в период с 7 по 14 октября. Как именно, пока не установлено, дом не оборудован системой видеонаблюдения.

