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«Генетическая структура человечества станет другой». Биолог назвала селекцию одним из последствий пандемии

Биолог допустила возникновение SARS-CoV-2 в пробирке

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Более чувствительные к коронавирусу генотипы станут меньше размножаться в результате пандемии.

«С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, — это селекция людей. Наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся — я не говорю, что вымрут», — рассказала в интервью изданию «Лента.ру», опубликованном 15 октября, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По её словам, человечеству в целом ничего не грозит из-за пандемии, так как оно способно адаптироваться к вирусам. Она предположила, что через несколько поколений «генетическая структура человечества станет другой».

Баранова также допускает возможность того, что «эволюционирование» вируса в пробирке могло привести к возникновению SARS-CoV-2.

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Комментарии (2)

BSB888
Выживание и приспособление важнейшие процессы в эволюции. Неандертальцы возможно тоже познакомились с каким нибудь вирусом, нету больше добрых, милых неандертальцев остался один поганый Homosapiens.

« Не так - нечестивые,
: но они - как прах, возметаемый ветром [с лица земли].
5 Потому не устоят нечестивые на суде, и грешники - в собрании праведных.
6 Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.» псалом Давида
nuga
перевод с инсайдерского языка-вирус из пробирки перенесен в генные вакцины и люди ГМО на выходе,об этом предупреждают заранее,как эта биолог
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