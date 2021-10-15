«Генетическая структура человечества станет другой». Биолог назвала селекцию одним из последствий пандемии

Более чувствительные к коронавирусу генотипы станут меньше размножаться в результате пандемии.



«С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, — это селекция людей. Наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся — я не говорю, что вымрут», — рассказала в интервью изданию «Лента.ру», опубликованном 15 октября, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.



По её словам, человечеству в целом ничего не грозит из-за пандемии, так как оно способно адаптироваться к вирусам. Она предположила, что через несколько поколений «генетическая структура человечества станет другой».

