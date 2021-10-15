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Тело 14-летней девочки нашли в Чите с ножевыми ранениями. В убийстве признался 15-летний

В Чите по делу об убийстве девочки-подростка задержан 15-летний

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Следственный комитет задержал 15-летнего подростка по подозрению в совершении убийства 14-летней.

Как сообщает региональный СК 15 октября, тело девочки с признаками насильственной смерти нашли накануне около семи вечера в квартире в микрорайоне Молодежный в Чите (там, пишут местные СМИ, часто выдают жилье детям-сиротам). Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

А уже через два часа был задержан подозреваемый — 15-летний мальчик, который живет в этом же микрорайоне.

«При допросе с участием законного представителя, педагога, а также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления», — сообщает ГСУ СК по Читинской области.

По данным издания Чита.ру, причиной конфликта, который привел к убийству, могли стать любовные отношения между подростками.

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Комментарии (1)

Король Лир
Да что ж такая безграмотность-то у вас! «Чита с ножевыми ранениями»
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