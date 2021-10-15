Миллионер, случайно проговорившийся об убийстве во время съёмок, получил пожизненный срок

Суд Лос-Анджелеса приговорил американского магната Роберта Дарста к пожизненному тюремному заключению: он признан виновным в убийстве своей близкой знакомой Сюзан Берман в 2000 году. Об этом 15 октября сообщает ТАСС со ссылкой на Los Angeles Times. Любопытно, что миллионер случайно признался в убийстве во время съёмок фильма.



78-летний магнат в сфере недвижимости владеет рядом офисных зданий в центре Нью-Йорка, его состояние оценивается 100 миллионов долларов. В ходе судебного процесса, длившегося около пяти месяцев, он путался в показаниях и в конце сам признал, что «очень сложно поверить и принять» то, что он написал записку, где указал местонахождение тела Берман, и при этом не убивал её. Во время вынесения приговора он не проронил ни слова. Защита не пыталась ходатайствовать о смягчении наказания.

