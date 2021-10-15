На нулевом километре КАД «Жигули» разбились о «Сканию», прикрывавшую ДТП

Как стало известно «Фонтанке» 15 октября, вчера около 22:15 на нулевом километре внешнего кольца, у развязки дамбы с Приморским шоссе, ВАЗ-21061 врезался в «Сканию», стоявшую в левой полосе для прикрытия произошедшего ранее ДТП. На месте погиб 59-летний водитель «Жигулей» — иностранец, проживавший в Петербурге. Он был достаточно аккуратным автомобилистом: в этом году к административной ответственности не привлекался.



Наезд на стоящее транспортное средство — один из самых типичных сценариев ДТП на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.

