Полицейские в Красноярске задержали человека из такси, обмотав скотчем

Обычная проверка документов обернулась зрелищным шоу. На кадрах очевидцев ребёнок удивляется: «Зачем его скотчем обмотали?»
Как сообщает 15 октября NGS24.RU со ссылкой на ГУ МВД по Красноярскому краю, такси остановили на пересечении улиц Корнетова и Вавилова для проверки документов. Из машины вышел мужчина и стал проявлять немотивированную агрессию. Полицейские надели на него наручники, но это не помогло. Мужчина продолжал вырываться, пытался навредить себе и окружающим. Как оказалось, у него с собой был синтетический наркотик, и он пытался избавиться от пакетика. Тогда сотрудники МВД решили связать его скотчем. Закон «О полиции» это допускает.
Горожане стали свидетелями инцидента и отправили видео в редакцию ТВК.
«Мужчина был доставлен в отдел полиции. Вещество, от которого он пытался избавиться, было направлено на исследование. Установлено, что это синтетический наркотик», — рассказали журналисту НГС в местном главке.