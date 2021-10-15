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Полицейские в Красноярске задержали человека из такси, обмотав скотчем

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Обычная проверка документов обернулась зрелищным шоу. На кадрах очевидцев ребёнок удивляется: «Зачем его скотчем обмотали?»

Как сообщает 15 октября NGS24.RU со ссылкой на ГУ МВД по Красноярскому краю, такси остановили на пересечении улиц Корнетова и Вавилова для проверки документов. Из машины вышел мужчина и стал проявлять немотивированную агрессию. Полицейские надели на него наручники, но это не помогло. Мужчина продолжал вырываться, пытался навредить себе и окружающим. Как оказалось, у него с собой был синтетический наркотик, и он пытался избавиться от пакетика. Тогда сотрудники МВД решили связать его скотчем. Закон «О полиции» это допускает.

Горожане стали свидетелями инцидента и отправили видео в редакцию ТВК.

«Мужчина был доставлен в отдел полиции. Вещество, от которого он пытался избавиться, было направлено на исследование. Установлено, что это синтетический наркотик», — рассказали журналисту НГС в местном главке.

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Комментарии (1)

hornedreaper2000
а что говорит закон о полиции о людях в гражданской одежде с одетой поверх жилеткой с абюревиатурой ДПС? я часто вижу маленьких собачек в таких жилетках! Если они гавкают, мне что, останавливаться надо?
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