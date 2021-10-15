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Документы на постоянную регистрацию «Спутника V» поданы

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Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» завершены.

«Да, они завершились, документы [для постоянной регистрации препарата] поданы, и они сейчас рассматриваются», — цитирует РИА Новости 15 октября директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.

По его словам, в гражданский оборот выпущено более 62 миллионов комплектов вакцины.

«Спутник V» был зарегистрирован в России с условием обязательного проведения клинического исследования (такая практика существует во многих странах). 25 августа Минздрав выдал Центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования. Они прошли в сентябре-октябре с участием 30 с лишним тысяч добровольцев.

«Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян.

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Комментарии (3)

nuga
Не регистрация,а полный долговременный цикл исследований гарантирующий безопасность и доказанный вакцинирующий эффект,называет вакцину вакциной.Вакцинирующий эффект уже сейчас не виден,как и безопасность.Бумажка нужна,чтобы протолкнуть принудительную вакцинацию.По этому пути прошла вакцина Файзер в Штатах,правда её по быстрому перименовали из вакцины в Средство для иммунитета и ввели обязаловку,вызвав протесты,забастовки и увольнения.
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