Документы на постоянную регистрацию «Спутника V» поданы

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса «Спутник V» завершены.



«Да, они завершились, документы [для постоянной регистрации препарата] поданы, и они сейчас рассматриваются», — цитирует РИА Новости 15 октября директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга.



По его словам, в гражданский оборот выпущено более 62 миллионов комплектов вакцины.



«Спутник V» был зарегистрирован в России с условием обязательного проведения клинического исследования (такая практика существует во многих странах). 25 августа Минздрав выдал Центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования. Они прошли в сентябре-октябре с участием 30 с лишним тысяч добровольцев.

