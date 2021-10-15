Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови

Бывший президент США Билл Клинтон находится в отделении интенсивной терапии Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине. Как сообщает 15 октября CNN со ссылкой на врачей политика, инфекция мочевыводящих путей распространилась на кровоток.



Клинтон был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал сильную усталость на частном мероприятии своего фонда. Сейчас он уже в хорошем настроении, разговаривает с семьей и персоналом, встал и гуляет. «После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики, — говорят врачи. — Мы надеемся, что он скоро отправится домой».

