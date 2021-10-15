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Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови

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Бывший президент США Билл Клинтон находится в отделении интенсивной терапии Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине. Как сообщает 15 октября CNN со ссылкой на врачей политика, инфекция мочевыводящих путей распространилась на кровоток.

Клинтон был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал сильную усталость на частном мероприятии своего фонда. Сейчас он уже в хорошем настроении, разговаривает с семьей и персоналом, встал и гуляет. «После двух дней лечения у него наблюдается тенденция к снижению количества лейкоцитов, и он хорошо реагирует на антибиотики, — говорят врачи. — Мы надеемся, что он скоро отправится домой».

Личный терапевт Клинтона подчёркивает, что пациента поместили в отделение интенсивной терапии по соображениям конфиденциальности и безопасности, а не потому, что ему нужна интенсивная терапия.

Врачи экс-президента отмечают, что урологические инфекции очень распространены среди пожилых людей и легко поддаются лечению.

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Комментарии (4)

simak
По соображениям конфиденциальности и с целью сохранения медицинской тайны лечащие врачи объяснили журналистам что экс-президент США не моет болт. Тот самый болт за который держалась ещё Моника..
Modest_5e4ce41f7533b
Горька доля стариков в бездушной Америке. Не дают им запросто умереть в собственной постели, долго еще мучают в дорогих клиниках с использованием самых передовых методов продления страданий.
NAFTALIN 2000-2036
Билл опять кому-то неосмотрительно наголосувал. но, вызывает дружеские симпатии, будучи играя на саксофоне
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