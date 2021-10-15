Омбудсмен Армении Татоян заявил о ранении шести военных в Карабахе

Защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил, что в результате нападения азербайджанских вооруженных сил в Арцахе были ранены шесть военных. Двое находятся в критическом состоянии.
«Шесть военнослужащих были ранены в результате нападения азербайджанских вооруженных сил в Арцахе (самоназвание Карабаха — прим. ред.), двое из них в критическом состоянии. Речь идет об общине Нор Шен, в непосредственной близости от которой расположены позиции вооруженных сил Азербайджана», — написал омбудсмен в социальной сети Facebook 14 октября.
По мнению правозащитника, присутствие азербайджанских вооруженных сил вблизи армянских населенных пунктов — серьезная угроза безопасности и миру людей.
«Учитывая, что позиции Армии обороны Арцаха в непосредственной близости от Нор Шена и других общин защищают жизнь и безопасность мирных жителей, очевидно, что вооруженные силы Азербайджана несут прямую ответственность за свои преступные действия», — добавил Татоян.
В сентябре прошлого года стороны нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 10 ноября договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2 000 российских военных.