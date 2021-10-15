Омбудсмен Армении Татоян заявил о ранении шести военных в Карабахе

Защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил, что в результате нападения азербайджанских вооруженных сил в Арцахе были ранены шесть военных. Двое находятся в критическом состоянии.



«Шесть военнослужащих были ранены в результате нападения азербайджанских вооруженных сил в Арцахе (самоназвание Карабаха — прим. ред.), двое из них в критическом состоянии. Речь идет об общине Нор Шен, в непосредственной близости от которой расположены позиции вооруженных сил Азербайджана», — написал омбудсмен в социальной сети Facebook 14 октября.