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Омбудсмен Армении Татоян заявил о ранении шести военных в Карабахе

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Защитник прав человека в Армении Арман Татоян сообщил, что в результате нападения азербайджанских вооруженных сил в Арцахе были ранены шесть военных. Двое находятся в критическом состоянии.

«Шесть военнослужащих были ранены в результате нападения азербайджанских вооруженных сил в Арцахе (самоназвание Карабаха — прим. ред.), двое из них в критическом состоянии. Речь идет об общине Нор Шен, в непосредственной близости от которой расположены позиции вооруженных сил Азербайджана», — написал омбудсмен в социальной сети Facebook 14 октября.

По мнению правозащитника, присутствие азербайджанских вооруженных сил вблизи армянских населенных пунктов — серьезная угроза безопасности и миру людей.

«Учитывая, что позиции Армии обороны Арцаха в непосредственной близости от Нор Шена и других общин защищают жизнь и безопасность мирных жителей, очевидно, что вооруженные силы Азербайджана несут прямую ответственность за свои преступные действия», — добавил Татоян.

В сентябре прошлого года стороны нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении 10 ноября договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2 000 российских военных.

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