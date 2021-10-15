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В России началась перепись населения

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Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах страны 15 октября. Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

В 2021 году перепись впервые пройдет и в цифровом формате. Заполнить переписной лист можно самостоятельно на портале Госуслуг до 8 ноября. Для этого достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS. Процедура занимает около 20 минут, пишет ТАСС. Анкету можно будет сохранить в черновики и вернуться к ней позже. В Минцифры ожидают, что такая опция позволит увеличить количество жителей, переписавшихся онлайн.

Пройти перепись также можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ. По данным ВЦИОМ, 43% россиян планируют дождаться переписчиков дома.

Первые итоги Всероссийской переписи подведут в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.

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Комментарии (4)

Hans-Christian
У-ррррр-ааааааа 😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😝😝😝😝😄😝😝😄😄😄😄😄😄😡😆😆😆😆😆!!!
Свободу Лёхе!
"у России - нет границ, она не заканчивается.. - нигде!" (с)

Всему Миру - построиться и приготовиться к.., ну, словом, сами это назовите..)
266081655
Эй, едро, не скупись - начинай перепИсь!
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