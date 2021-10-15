В России началась перепись населения

В 2021 году перепись впервые пройдет и в цифровом формате. Заполнить переписной лист можно самостоятельно на портале Госуслуг до 8 ноября. Для этого достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS. Процедура занимает около 20 минут, пишет ТАСС . Анкету можно будет сохранить в черновики и вернуться к ней позже. В Минцифры ожидают, что такая опция позволит увеличить количество жителей, переписавшихся онлайн.

Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах страны 15 октября. Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

Пройти перепись также можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ. По данным ВЦИОМ, 43% россиян планируют дождаться переписчиков дома.



Первые итоги Всероссийской переписи подведут в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.

