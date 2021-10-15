В России началась перепись населения

Всероссийская перепись населения стартовала во всех субъектах страны 15 октября. Об этом сообщил руководитель Росстата Павел Малков.
В 2021 году перепись впервые пройдет и в цифровом формате. Заполнить переписной лист можно самостоятельно на портале Госуслуг до 8 ноября. Для этого достаточно иметь стандартную или подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, смартфон, планшет или компьютер с операционной системой Android или iOS. Процедура занимает около 20 минут, пишет ТАСС. Анкету можно будет сохранить в черновики и вернуться к ней позже. В Минцифры ожидают, что такая опция позволит увеличить количество жителей, переписавшихся онлайн.
Пройти перепись также можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ. По данным ВЦИОМ, 43% россиян планируют дождаться переписчиков дома.
Первые итоги Всероссийской переписи подведут в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат будет публиковать дальнейшую информацию и окончательные итоги до конца 2022 года.