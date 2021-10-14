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В Москве вакцинацию от ковида стимулируют розыгрышем квартир. Владельцем «однушки» может стать любой привившийся

В Москве среди вакцинированных от COVID-19 разыграют квартиры

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В столице России разыграют десять однокомнатных квартир среди тех, кто пройдет вакцинацию от коронавируса. Об этом в интервью телеканалу «ТВ-Центр» 14 октября заявил мэр Москвы Сергей Собянин, фрагмент беседы опубликовал Telegram-канал столичного оперативного штаба.

«Со следующей недели мы начинаем разыгрывать десять квартир в течение пяти недель — для всех, кто сделает прививку. То есть это еще один стимул. Но главное — это собственное здоровье и собственная жизнь», — сказал Собянин.

Согласно сведениям, размещенным на сайте mos.ru, розыгрыш начнется 27 октября и продлится пять недель. При этом еженедельно будут разыгрывать по две однокомнатные квартиры. В акции смогут принять участие граждане РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие первый компонент препарата от COVID-19 или прошедшие повторную вакцинацию.

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Комментарии (2)

Piter Russo
У Путина есть шанс выиграть квартиру при повторной вакцинации))))
kagemusha
Напомните чем закончились предыдущие розыгрыши)
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