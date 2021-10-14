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В Петербурге зажгли огни Ростральных колонн

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В Петербурге зажгли огни Ростральных колонн. В городе проходит третий Евразийский женский форум. Мероприятие стартовало в среду, 13 октября, и продлится до конца рабочей недели.

Как сообщил корреспондент «Фонтанки», в небе над Северной столицей также можно было наблюдать салют. Вечером 14 октября вблизи Зимнего дворца находятся сотрудники полиции и Росгвардии.

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

14 октября на открытии форума выступил президент России Владимир Путин. Он пожелал участницам успехов и плодотворной работы.

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
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автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

264527831
И никакого ковида
mallaga
Потом будут выяснять, кто распорядился, как со свадьбой.
На каждый форум не назажигаешься.
Госпраздники умаляют.
С китайским новым годом потом тоже разбирались.
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