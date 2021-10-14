В Петербурге зажгли огни Ростральных колонн. В городе проходит третий Евразийский женский форум. Мероприятие стартовало в среду, 13 октября, и продлится до конца рабочей недели.

Как сообщил корреспондент «Фонтанки», в небе над Северной столицей также можно было наблюдать салют. Вечером 14 октября вблизи Зимнего дворца находятся сотрудники полиции и Росгвардии.