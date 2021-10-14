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Наполовину разрезанную шредером «Девочку с воздушным шаром» Бэнкси продали на аукционе за рекордные $25,4 млн

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Рисунок анонимного английского стрит-арт художника Бэнкси ушел с молотка в Лондоне за рекордные для его работ £18,6 млн ($25,4 млн). Речь идет о картине «Девочка с воздушным шаром», которую во время аукциона в 2018-м в рамках перформанса наполовину разрезал помещенный в раму шредер.

О результатах публичной продажи проходящих в столице Великобритании произведений искусства свидетельствуют данные, размещенные 14 октября на сайте аукционного дома Sotheby’s. На веб-странице организации картина указана под названием «Любовь в мусорной корзине».

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