В Дагестане семеро детей попали в больницу с отравлением

Восемь человек были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции в Хунзахском районе Дагестана. Семеро из них — дети, сообщает 14 октября РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.



По данным ведомства, пострадавшие поступили в Хунзахскую ЦРБ 13 и 14 октября. Все пациенты находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, случаев тяжелого течения нет. «Основные симптомы: тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела, слабость», — добавили в минздраве.



Как пишет ТАСС, прокуратура начала проверку. Сейчас Роспотребнадзор устанавливает источник заражения.

