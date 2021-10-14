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В Дагестане семеро детей попали в больницу с отравлением

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Восемь человек были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции в Хунзахском районе Дагестана. Семеро из них — дети, сообщает 14 октября РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

По данным ведомства, пострадавшие поступили в Хунзахскую ЦРБ 13 и 14 октября. Все пациенты находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести, случаев тяжелого течения нет. «Основные симптомы: тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела, слабость», — добавили в минздраве.

Как пишет ТАСС, прокуратура начала проверку. Сейчас Роспотребнадзор устанавливает источник заражения.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
Чё у них там, новой короновирусной инфекции(ТМ), штоле, нет??!!!
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