Суд в Петербурге приговорил следователя-взяточницу к пяти годам лишения свободы. В колонию она отправится через семь лет

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил старшего следователя по особо важным делам Светлану Михайлову к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако отбывание наказания отсрочили до 2028 года, когда ее дочери исполнится 14 лет.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 14 октября, ранее женщину обвиняли в получении взятки, позже ее действия переквалифицировали на покушение на мошенничество.



Ранее следствие установило, что Михайлова решила получить взятку от фигурантки уголовного дела, просившей изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Михайлова потребовала за услугу не менее миллиона рублей, а впоследствии увеличила сумму еще на 200 тысяч.

