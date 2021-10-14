Суд в Петербурге приговорил следователя-взяточницу к пяти годам лишения свободы. В колонию она отправится через семь лет

Куйбышевский районный суд Петербурга приговорил старшего следователя по особо важным делам Светлану Михайлову к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако отбывание наказания отсрочили до 2028 года, когда ее дочери исполнится 14 лет.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 14 октября, ранее женщину обвиняли в получении взятки, позже ее действия переквалифицировали на покушение на мошенничество.
Ранее следствие установило, что Михайлова решила получить взятку от фигурантки уголовного дела, просившей изменить ей меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Михайлова потребовала за услугу не менее миллиона рублей, а впоследствии увеличила сумму еще на 200 тысяч.
«В своем кабинете в здании ГСУ ГУ МВД на Лиговском проспекте Михайлова 30.11.2019 г. получила 600 000 рублей. Днем 13.03.2020 Михайлова, находясь в автомобиле Range Rover возле здания ГСУ ГУ МВД, получила еще 400 000 рублей. Третий акт криминального «балета», считает следствие, исполнен 19.05.2020 года — но уже в автомобиле Skoda Kodiaq на улице Тюшина. Обвиняемая якобы получила 120 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.
После произошедшего женщину задержали, было возбуждено уголовное дело.