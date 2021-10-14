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Петербург стоит в семибалльных пробках. Водителям приходится дышать загазованным воздухом

На Ириновском проспекте в Петербурге возник серьезный затор

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Движение автомобилей на Ириновском проспекте в Петербурге усложнила длинная пробка. Читательница «Фонтанки» Александра пожаловалась, что машины перемещаются с очень медленной скоростью.

«К домам невозможно проехать и припарковаться без проблем. Воздух загазован, а люди после работы очень уставшие и нервные», — рассказала девушка 14 октября.

автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
автор фото читательница «Фонтанки» Александра
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По данным «Яндекс.Карт», на Ириновском проспекте сформировался серьезный затор длиной более трех километров. Движение затрудняет авария. Двухкилометровая пробка растянулась и на следующем за ним Рябовском шоссе.

Между тем сервис оценивает загруженность магистралей в Петербурге на семь баллов из десяти.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»
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Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты»

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Комментарии (4)

266316558
Так это всего 7 баллов. В Яндексе предусмотрено 10! Можно построить еще побольше человейников, глядишь и ночью будет пробка)
Alex000
Кондиционер и рециркуляция спасут стоящих в пробках, но да, не у всех они есть.
07A
Александра, заглушите двигатель и прогуляйтесь по берегу р. Лубья! Зайдите в церковь, где по легенде венчался Суворов и поставьте свечку во здравие стоящих в пробке! Да, никогда не покупайте дешевые квартиры в ипотеку на границе Л.О.
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