Петербург стоит в семибалльных пробках. Водителям приходится дышать загазованным воздухом

Движение автомобилей на Ириновском проспекте в Петербурге усложнила длинная пробка. Читательница «Фонтанки» Александра пожаловалась, что машины перемещаются с очень медленной скоростью.
«К домам невозможно проехать и припарковаться без проблем. Воздух загазован, а люди после работы очень уставшие и нервные», — рассказала девушка 14 октября.
По данным «Яндекс.Карт», на Ириновском проспекте сформировался серьезный затор длиной более трех километров. Движение затрудняет авария. Двухкилометровая пробка растянулась и на следующем за ним Рябовском шоссе.
Между тем сервис оценивает загруженность магистралей в Петербурге на семь баллов из десяти.