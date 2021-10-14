Читатели «Фонтанки» выберут лучшие строительные проекты Петербурга

На конкурсе «Строитель города» запущено голосование за лучшие проекты по четырем номинациям. Приглашаем читателей «Фонтанки» определить, кто из строителей сделал наш город лучше.

В сентябре и октябре строительные компании, проектные организации, профессиональные объединения выдвинули на конкурс проекты в сфере строительства, благоустройства, озеленения, архитектуры, реализованные с 1 октября 2020-го по 1 октября 2021 года. Теперь предстоит выбрать лучшие из них с помощью народного голосования.

