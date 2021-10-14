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Читатели «Фонтанки» выберут лучшие строительные проекты Петербурга

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На конкурсе «Строитель города» запущено голосование за лучшие проекты по четырем номинациям. Приглашаем читателей «Фонтанки» определить, кто из строителей сделал наш город лучше.

В сентябре и октябре строительные компании, проектные организации, профессиональные объединения выдвинули на конкурс проекты в сфере строительства, благоустройства, озеленения, архитектуры, реализованные с 1 октября 2020-го по 1 октября 2021 года. Теперь предстоит выбрать лучшие из них с помощью народного голосования.

Чтобы отдать свой голос, перейдите по ссылке на страницу голосования. Чтобы выбрать проект, достойный награды, внимательно изучите фотографии и описание проектов в каждой из четырех номинаций:

  • Проект года
  • Лучший проект благоустройства
  • Лучший проект зеленого строительства
  • Ожидание года

Затем нажмите на «стрелку» рядом с одним из них в каждой номинации. Авторизация не требуется.

Итоги будут подведены в середине ноября. Четырех победителей определят читатели, а в номинациях «Заслуженный строитель» и «Лучший проект в области сохранения культурного наследия» решение примет экспертное жюри. На торжественной церемонии будут названы шесть победителей, а также топ-10 лучших строителей в номинации «Компания года».

Конкурс «Строитель города» проводится СРО А «Объединение строителей СПб» при информационной поддержке городского портала «Фонтанка.ру».

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