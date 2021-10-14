В ФМБА заявили, что жесткие меры не помогут в борьбе с коронавирусом и предложили менять менталитет

Жесткие меры не смогут привлечь людей к вакцинации. Об этом 14 октября на Евразийском женском форуме в Петербурге заявила замглавы Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева.
«Сколько бы вы жестких мер ни вводили, не поможет... Не государство, а человек должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего», — подчеркнула она (цитата по РИА Новости).
Яковлева добавила, что для успеха прививочной кампании нужно менять менталитет людей. Правда, она не уточнила, сколько времени это может занять.
Напомним, сегодня в России были установлены рекорды по количеству заболевших и умерших от коронавируса за сутки.