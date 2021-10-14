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В ФМБА заявили, что жесткие меры не помогут в борьбе с коронавирусом и предложили менять менталитет

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Жесткие меры не смогут привлечь людей к вакцинации. Об этом 14 октября на Евразийском женском форуме в Петербурге заявила замглавы Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева.

«Сколько бы вы жестких мер ни вводили, не поможет... Не государство, а человек должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего», — подчеркнула она (цитата по РИА Новости).

Яковлева добавила, что для успеха прививочной кампании нужно менять менталитет людей. Правда, она не уточнила, сколько времени это может занять.

Напомним, сегодня в России были установлены рекорды по количеству заболевших и умерших от коронавируса за сутки.

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Комментарии (2)

Antuan Rokanten
Конечно, жесткие меры не помогут. Кто хочет вакцинироваться, тот вакцинируется. Люди видят, что происходит. И если бы ситуация была бы опасной, то многие бы пошли вакцинироваться. Но раз люди идут неохотно, значит опасности не видят.
260978581
Конечно, люди во всем виноваты. Как с Навальным бороться так пересажали всех кого можно, а как с анти-ваксерами, безмаслчниками и т д, не, это мы не можем. Как митинги запретить, это мы умеем, с омоном, росгвардией, и т д, локдаун сделать? Не, не под силу. Как всем заср-ть мозг Украиной, Крым-нашим, Пиндосами, это мы умеем, как переключить пропаганду на подьзу вакцин и необходимость ношения масок, не умеем.
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