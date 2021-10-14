В Шушарах сдали дом, где два этажа отданы под поликлинику и женскую консультацию

На Валдайской улице в Шушарах сдан в эксплуатацию 14-этажный дом, первый и второй этаж которого занимают взрослая поликлиника и женская консультация.

Медицинские учреждения будут введены в эксплуатацию в следующем году. В пристроенном здании будет находиться рентгенологическое отделение. Мощность новой поликлиники — 650 посещений в смену, консультации — 150 посещений в смену. Общая площадь поликлинического комплекса — около 5 тыс. кв м.

Рентгенологическое отделение будет оснащено телеуправляемым рентгеновским аппаратом для грудной клетки, флюорографом, цифровым маммографическим и стоматологический рентгеновский аппараты, а также комплексы МРТ и КТ. с кабинетами флюорографии, рентгенологии и маммографии, в поликлинике будет работать инфекционное отделение с отдельным входом. Также предусмотрено размещение дневного стационара, кабинетов неотложной помощи и диагностики (ЭКГ, УЗИ), хирургического отделения и перевязочной. Кроме того, в поликлинике будут работать два стоматологических кабинета.