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Коронавирус добил крупнейшую авиакомпанию Италии. Alitalia закрывается

Крупнейшая итальянская авиакомпания завершает работу из-за пандемии

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Национальный авиаперевозчик Италии Alitalia прекращает свою деятельность из-за пандемии COVID-19.

«Сегодня состоится последний рейс итальянского государственного авиаперевозчика под нынешним названием. Он соединит столицу Сардинии Кальяри и римский аэропорт Фьюмичино», — сообщает 14 октября Euronews.

Перевозчик не смог во время пандемии конкурировать с железнодорожным транспортом страны. Более чем за 10 лет власти Италии потратили 13 миллиардов евро на поддержание работы компании.

Alitalia ждет модернизация. С 15 октября рейсы будет выполнять обновленный перевозчик под брендом ITA.

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Комментарии (4)

263862051
внутренние рейсы были недорогие,из Наполи до Палермо 69евро
kagemusha
Идиотизм. Они даже в Пулково летали.
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