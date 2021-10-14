Коронавирус добил крупнейшую авиакомпанию Италии. Alitalia закрывается

Национальный авиаперевозчик Италии Alitalia прекращает свою деятельность из-за пандемии COVID-19.



«Сегодня состоится последний рейс итальянского государственного авиаперевозчика под нынешним названием. Он соединит столицу Сардинии Кальяри и римский аэропорт Фьюмичино», — сообщает 14 октября Euronews.



Перевозчик не смог во время пандемии конкурировать с железнодорожным транспортом страны. Более чем за 10 лет власти Италии потратили 13 миллиардов евро на поддержание работы компании.



Alitalia ждет модернизация. С 15 октября рейсы будет выполнять обновленный перевозчик под брендом ITA.

