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Росгвардия устроила музыкальную терапию ковидным пациентам центра Алмазова в Петербурге

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автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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Поддержать громкой музыкой пациентов, проходящих реабилитацию после коронавируса, решил оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии. Концерт 14 октября прошел у центрального входа в лечебно-реабилитационный комплекс НМИЦ им. Алмазова на улице Пархоменко.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Пациенты наблюдали из окон, на улице тоже собрались зрители — видимо, из сотрудников стационара и родственников больных. Исполняли мелодии из отечественных и зарубежных кинофильмов, произведения российской и мировой классики.

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Напомним, лечебно-реабилитационный комплекс в центре Алмазова уже в третий раз за время пандемии перепрофилирован под работу с коронавирусом. Насколько ковидным пациентам помогает музыкальная терапия, пока неизвестно.

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (5)

Cashmare
я уж подумал, что ворвались, и под музыку отлупцевали всех. тут не только ковид пройдет, тут ваще все пройдет
Dimitry Antonov
Жаль, что не попробовали музыкантов-росвардейцев в космическую форму одеть, а вдруг терапевтический эффект бы сработал?
Иван 2пырьев
Жись варам, суй парарам
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