Росгвардия устроила музыкальную терапию ковидным пациентам центра Алмазова в Петербурге

Поддержать громкой музыкой пациентов, проходящих реабилитацию после коронавируса, решил оркестр штаба Северо-Западного округа Росгвардии. Концерт 14 октября прошел у центрального входа в лечебно-реабилитационный комплекс НМИЦ им. Алмазова на улице Пархоменко.
Пациенты наблюдали из окон, на улице тоже собрались зрители — видимо, из сотрудников стационара и родственников больных. Исполняли мелодии из отечественных и зарубежных кинофильмов, произведения российской и мировой классики.
автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Напомним, лечебно-реабилитационный комплекс в центре Алмазова уже в третий раз за время пандемии перепрофилирован под работу с коронавирусом. Насколько ковидным пациентам помогает музыкальная терапия, пока неизвестно.