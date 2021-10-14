Куда податься выросшему пациенту детских кардиохирургов? В Петербурге спасли петербуржца с изношенным протезом сердечного клапана

Ребенок вырос, а клапан легочной артерии, замененный ему в детстве на биопротез, износился. Менять его взрослому человеку практически не на что: ни инструментов, ни клапанов для выросших детей, прооперированных по поводу врожденного порока сердца, нет. Но сегодня, 14 октября, из Городской многопрофильной больницы №2, где выполняется такая операция «выросшим детям», выписывается 24-летний пациент: ему установили искусственный аортальный клапан вместо отсутствующего легочного.

Врожденный порок клапана легочной артерии — редкая патология. А лечат ее хирургическим путем еще реже. Всего около 20 операций выполнено в России, большинство из них — в Детском городском многопрофильном клиническом специализированном центре высоких медицинских технологий (ДГБ № 1 на Авангардной). Этот порок развития кардиохирурги «исправляют» с применением биологических протезов — гомографтов, когда ребенок подрастает. Но у любого сосудистого биопротеза срок «жизни» ограничен: через 10 лет он дегенерирует — разрушается и становится серьезным препятствием для выброса крови. То есть уже не только не выполняет свои функции, а становится причиной новых проблем в работе сердца и легочной артерии.



Если первую операцию сделали в возрасте 7 — 8 лет, то ребенок попадает на повторную в детский стационар, и хирурги меняют ему протез без проблем. Но если искусственный клапан выработал свой ресурс, когда пациенту уже исполнилось 18 лет, оперировать его некому: во взрослой эндоваскулярной кардиохирургии еще не созданы ни инструменты для его установки, ни собственно клапаны.

Внутрисосудистое протезирование клапана легочной артерии у 24-летнего молодого человека выполнили 12 октября в отделении рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения Городской многопрофильной больницы №2.

«Установка искусственных сердечных клапанов — относительно новая технология в эндоваскулярном (внутрисосудистом) лечении. Протезы клапанов легочной артерии вообще были созданы только для коррекции врожденных пороков их развития у детей. Замена неработающего клапана на искусственный меняет жизнь детей так, что они растут, не рискуя уже стать глубокими инвалидами, — рассказал «Фонтанке» Евгений Шлойдо, к.м.н., заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ГМПБ №2. — Но когда они вырастают, пропадают из поля зрения детских врачей, у которых оперировались и наблюдались. У нас, к сожалению, нет преемственности, при которой выросший ребенок знает, куда ему следует обращаться, в случае если возникают проблемы со здоровьем. Впрочем, до того, как за эти операции взялись в нашей больнице, и обращаться было некуда. За рубежом придумали способ эндоваскулярной операции (без вскрытия грудной клетки, через артериальный доступ к пораженному сердечному клапану), используя биологический протез, предназначенный производителями для замены аортального клапана. И теперь в мире делается много таких операций, мы, конечно, пока отстаем. Это объясняется техническими трудностями — аортальный клапан надо приспособить к тому, чтобы он выполнял функцию легочного, адаптировать инструменты для его установки в артерии, для которой они не предназначены».

