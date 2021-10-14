Курс доллара к рублю на бирже достиг годового минимума

Доллар в ходе торгов на Московской бирже 14 октября достиг минимального значения по отношению к рублю за последний год. Он опустился ниже отметки в 71,55 рубля.



По данным на 16:17, доллар подешевел на 0,75% к началу торгов и торгуется по 71,46 рубля. Это минимум за последний год. Из материалов Московской биржи следует, что последний раз курс американской валюты находился примерно на этом уровне в конце июля 2020 года.



На прошлой неделе евро тоже опустился к значениям июля 2020 года — ниже 83 рублей.

