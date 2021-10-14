Машину ГИБДД пришлось откатывать вручную после «забастовки с сиреной» на Дворцовой

В центре Петербурга днем 14 октября стресс настиг машину ГИБДД. Что-то пошло не так, и главную площадь города огласил вой полицейской сирены.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в четвертом часу дня у стоявшей на Невском проспекте у Дворцовой площади машины ДПС вдруг самопроизвольно включилась «сирена». Машина «орала» минут десять, потом на место прибежали сотрудники ГИБДД и выключили звуковой сигнал. А затем откатили автомобиль с места вручную.
автор видео Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
В некотором роде машину можно понять. Всем нам иногда хочется выйти на Дворцовую и просто поорать.