Плати, а то убью. Петербург задели мошенники, которые наживаются на потерянных питомцах

Мошеннической атаке с конца сентября подверглись пользователи сайта Foundpets.ru. Существует он несколько лет и входит в список рекомендованных на случай пропажи животного. Судя по комментариям, обманщики не ограничиваются каким-то конкретным регионом, сообщения про звонки с требованием выкупа поступают со всей страны. Похоже, что выбирают они объявления только о пропавших котах и кошках.

Одной из тех, кто заплатил в надежде снова обнять любимую кошку, оказалась петербурженка Наталья. «Денежное вознаграждение любое!» — написала в объявлении женщина. Зверь пропал с дачного участка в Сиверском 7 октября.



По словам Натальи, ей позвонили примерно через полчаса после публикации объявления и потребовали пять тысяч рублей. «Сказал, что отдаст, как только я ему чеки покажу, несколько раз повторил, что помятые чеки не возьмёт. Он нервничал, торопил, орал просто. Говорил, что работает сторожем и его время дорого. Якобы он видит меня из «Газели»», — описала петербурженка.

После пополнения счета указанного номера телефона перезвонили еще с одного. На этот раз надо было заплатить 3,5 тысячи. После очередного перевода отвечал Наталье только автоответчик. Питомец через несколько дней нашелся на соседней закрытой даче.

Судя по отзывам, мошенник звонил с двух основных номеров, представлялся охранником или сторожем, рассказывал однотипную байку про каких-то ребят, которые нашли кошку у каких-то гаражей, упоминал «Газель», некоторым угрожал убийством кошки. Сперва он договаривался с хозяином о личной встрече, а потом отказывался показаться и скинуть фото животного. Деньги просил кидать через терминал.

