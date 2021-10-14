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Плати, а то убью. Петербург задели мошенники, которые наживаются на потерянных питомцах

Мошенники грозят убить пропавшее животное, если хозяин не заплатит требуемую сумму

Пользователи сайта по поиску пропавших питомцев последние две недели нарываются на мошенников, которые требуют выкуп за якобы найденного зверя. Тем, кто сомневается, грозят животное убить.

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Мошеннической атаке с конца сентября подверглись пользователи сайта Foundpets.ru. Существует он несколько лет и входит в список рекомендованных на случай пропажи животного. Судя по комментариям, обманщики не ограничиваются каким-то конкретным регионом, сообщения про звонки с требованием выкупа поступают со всей страны. Похоже, что выбирают они объявления только о пропавших котах и кошках.

Одной из тех, кто заплатил в надежде снова обнять любимую кошку, оказалась петербурженка Наталья. «Денежное вознаграждение любое!» — написала в объявлении женщина. Зверь пропал с дачного участка в Сиверском 7 октября.

По словам Натальи, ей позвонили примерно через полчаса после публикации объявления и потребовали пять тысяч рублей. «Сказал, что отдаст, как только я ему чеки покажу, несколько раз повторил, что помятые чеки не возьмёт. Он нервничал, торопил, орал просто. Говорил, что работает сторожем и его время дорого. Якобы он видит меня из «Газели»», — описала петербурженка.

После пополнения счета указанного номера телефона перезвонили еще с одного. На этот раз надо было заплатить 3,5 тысячи. После очередного перевода отвечал Наталье только автоответчик. Питомец через несколько дней нашелся на соседней закрытой даче.

Судя по отзывам, мошенник звонил с двух основных номеров, представлялся охранником или сторожем, рассказывал однотипную байку про каких-то ребят, которые нашли кошку у каких-то гаражей, упоминал «Газель», некоторым угрожал убийством кошки. Сперва он договаривался с хозяином о личной встрече, а потом отказывался показаться и скинуть фото животного. Деньги просил кидать через терминал.

Как рассказал «Фонтанке» Евгений, которому звонили с того же номера, что и Наталье, он понял, что разговаривает с обманщиками, когда голос в трубке начал путаться в челябинских дворах. Судя по всему, перед звонком мошенники только бегло осматривают местность на картах.

Сейчас номера телефонов обманщиков выключены. Опознающие сервисы определяют их как мошенников, оба ведут в Иркутск. Еще один номер, указанный Елизаветой из Екатеринбурга, привел к очень пьяному мужчине по имени Слава, который от беседы воздержался в непечатных выражениях.

Наталья написала заявление в полицию и уведомила о переводе оператора. 3,5 тысячи снять уже успели, 5 обещают вернуть.

Схема не новая, появилась она как минимум в 2013 году. Периодически мошенники переключаются на разные сайты. Хозяевам пропавших зверей рекомендуют передавать деньги только лично и после того, как они увидят своего питомца. В телефонном разговоре также можно попросить назвать особые приметы животного.

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Комментарии (7)

MiDeg
И зверя нет, страшней, чем человек!
Dimitry Antonov
Всё-таки интересная у нас страна, жить в которой совсем не скучно. Не знаю, как обстоят дела в других странах, но по количеству и разнообразию, а также по постоянному обновлению и совершенствованию мошеннических схем, подозреваю, мы далеко не на последнем месте. Всегда и везде надо изначально быть готовым к попытке развода тебя на деньги.
BSB888
Зеки звонят под прикрытием Ф..Н.
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