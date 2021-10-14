Плати, а то убью. Петербург задели мошенники, которые наживаются на потерянных питомцах

Мошеннической атаке с конца сентября подверглись пользователи сайта Foundpets.ru. Существует он несколько лет и входит в список рекомендованных на случай пропажи животного. Судя по комментариям, обманщики не ограничиваются каким-то конкретным регионом, сообщения про звонки с требованием выкупа поступают со всей страны. Похоже, что выбирают они объявления только о пропавших котах и кошках.
Одной из тех, кто заплатил в надежде снова обнять любимую кошку, оказалась петербурженка Наталья. «Денежное вознаграждение любое!» — написала в объявлении женщина. Зверь пропал с дачного участка в Сиверском 7 октября.
По словам Натальи, ей позвонили примерно через полчаса после публикации объявления и потребовали пять тысяч рублей. «Сказал, что отдаст, как только я ему чеки покажу, несколько раз повторил, что помятые чеки не возьмёт. Он нервничал, торопил, орал просто. Говорил, что работает сторожем и его время дорого. Якобы он видит меня из «Газели»», — описала петербурженка.
После пополнения счета указанного номера телефона перезвонили еще с одного. На этот раз надо было заплатить 3,5 тысячи. После очередного перевода отвечал Наталье только автоответчик. Питомец через несколько дней нашелся на соседней закрытой даче.
Судя по отзывам, мошенник звонил с двух основных номеров, представлялся охранником или сторожем, рассказывал однотипную байку про каких-то ребят, которые нашли кошку у каких-то гаражей, упоминал «Газель», некоторым угрожал убийством кошки. Сперва он договаривался с хозяином о личной встрече, а потом отказывался показаться и скинуть фото животного. Деньги просил кидать через терминал.
Как рассказал «Фонтанке» Евгений, которому звонили с того же номера, что и Наталье, он понял, что разговаривает с обманщиками, когда голос в трубке начал путаться в челябинских дворах. Судя по всему, перед звонком мошенники только бегло осматривают местность на картах.
Сейчас номера телефонов обманщиков выключены. Опознающие сервисы определяют их как мошенников, оба ведут в Иркутск. Еще один номер, указанный Елизаветой из Екатеринбурга, привел к очень пьяному мужчине по имени Слава, который от беседы воздержался в непечатных выражениях.
Наталья написала заявление в полицию и уведомила о переводе оператора. 3,5 тысячи снять уже успели, 5 обещают вернуть.
Схема не новая, появилась она как минимум в 2013 году. Периодически мошенники переключаются на разные сайты. Хозяевам пропавших зверей рекомендуют передавать деньги только лично и после того, как они увидят своего питомца. В телефонном разговоре также можно попросить назвать особые приметы животного.