Одного из создателей группы «Бутырка» увезли в реанимацию

Один из основателей группы «Бутырка» Владимир Ждамиров госпитализирован с инфарктом. Об этом «Москве 24» 14 октября рассказала его концертный директор Татьяна Ефимова.



«На данный момент Владимир Николаевич попал в больницу. Он в реанимации, но чувствует себя лучше, намного лучше. Это был инфаркт», — уточнила она.



Владимир Ждамиров родился в 1958 году, вокалом заинтересовался во время работы на стройке в 11 лет. В 2001 году они вместе с Олегом Симоновым и продюсером Александром Абрамовым создали группу «Бутырка». С 2013 года занимается сольными проектами.

