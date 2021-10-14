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В Кремле назвали условие для перехода к чрезвычайным мерам против коронавируса

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Власти готовы на решительные меры по борьбе с COVID-19, если инфраструктура перестанет справляться с потоком больных. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Журналисты уточнили у него, есть ли «условная черта», после которой в Кремле примут радикальные решения.

«Ну смотрите: речь не о черте, вряд ли она может быть, за истекшие почти два года определенный опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечений... До тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлебывается, так оно и будет продолжаться», — ответил Песков (цитата по РБК).

Он также подчеркнул, что главное — разъяснять людям необходимость вакцинации. Это действительно безответственно — не делать прививку, это убивает», — подытожил пресс-секретарь Путина.

В России сегодня установлены рекорды по количеству заболевших и умерших от COVID-19 за сутки.

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Комментарии (34)

266214468
Давно пора. Народ даже маски не носит.
nuga
Меры должен принимать народ,которого довели до последней черты-дети под уколизацию.Ковидом почти половина населенияпереболела,вместе с чудо прививками,давно пора забыть о вирусе,но вакцинация,как видим ,делает обратное.
AnnEVT28
Сейчас нужно максимально на дистанционку переводить всех кого можно. Общественный транспорт и openspace, вот беда.
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