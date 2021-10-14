В Кремле назвали условие для перехода к чрезвычайным мерам против коронавируса

Власти готовы на решительные меры по борьбе с COVID-19, если инфраструктура перестанет справляться с потоком больных. Об этом 14 октября заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Журналисты уточнили у него, есть ли «условная черта», после которой в Кремле примут радикальные решения.



«Ну смотрите: речь не о черте, вряд ли она может быть, за истекшие почти два года определенный опыт наработан, вся медицинская инфраструктура мобилизована. Сейчас больше технологий и протоколов лечений... До тех пор пока в отдельно взятом регионе инфраструктура здравоохранения не захлебывается, так оно и будет продолжаться», — ответил Песков (цитата по РБК).

