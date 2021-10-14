Петербуржец заплатит почти 150 тысяч рублей за въезд на машине в детский сад

Автомобилисту из Петербурга придется компенсировать детскому саду Красносельского района последствия своего неудачного маневра. За таран ворот он заплатит почти 150 тысяч рублей.



Как сообщает 14 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 27 марта мужчина на автомобиле Suzuki SX4, перед тем как начать движение, не убедился в безопасности и врезался в откатные ворота ГБДОУ «Детский сад №32 Красносельского района Санкт-Петербурга», после чего наехал на железобетонную тумбу. В результате ворота с электроприводом были повреждены. Ущерб составил 130 245 рублей.