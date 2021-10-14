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Петербуржец заплатит почти 150 тысяч рублей за въезд на машине в детский сад

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Автомобилисту из Петербурга придется компенсировать детскому саду Красносельского района последствия своего неудачного маневра. За таран ворот он заплатит почти 150 тысяч рублей.

Как сообщает 14 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, 27 марта мужчина на автомобиле Suzuki SX4, перед тем как начать движение, не убедился в безопасности и врезался в откатные ворота ГБДОУ «Детский сад №32 Красносельского района Санкт-Петербурга», после чего наехал на железобетонную тумбу. В результате ворота с электроприводом были повреждены. Ущерб составил 130 245 рублей.

Согласно экспертной оценке, рыночная стоимость восстановления ворот составляет 130 245 рублей без учета износа и 115 267 рублей с учетом. Учреждение обратилось в суд с просьбой взыскать с водителя компенсацию в 130 245 рублей за ремонт ворот, а также 9 000 рублей — за проведение оценки ущерба, и 3 985 рублей — за уплату госпошлины.

Красносельский районный суд Петербурга просьбу удовлетворил. В общей сложности автомобилисту придется заплатить 143 230 рублей.

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Комментарии (3)

мухомор
Suzuki это диагноз.
lamer
Деффача пидальки попутала?
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