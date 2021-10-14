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Обвиняемый в убийстве школьницы россиянин 27 лет скрывался за границей. Его поймали в Польше и теперь вернут на родину

Польша решила выдать России обвиняемого в убийстве школьницы 27-летней давности

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Польша по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадирует в Россию Семена Гуцана, обвиняемого в убийстве школьницы. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре Гуцан по предварительному сговору с другом задушил 14-летнюю девочку. После этого мужчина скрылся, его объявили в международный розыск.

Задержали его в Польше в июне 2020 года с документами на имя Ивана Попа. Несмотря на «значительные усилия» защиты, аргументы Гуцана суд признал «несостоятельными». В сентябре 2021 года минюст республики решил экстрадировать мужчину на родину. В скором времени его доставят в Россию.

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Комментарии (3)

Nerevar
Уже поздно метаться. Все сроки давности давно вышли.
tsodd
Он был в международном розыске, как он границу пересек?
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