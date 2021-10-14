Обвиняемый в убийстве школьницы россиянин 27 лет скрывался за границей. Его поймали в Польше и теперь вернут на родину

Польша по требованию Генпрокуратуры РФ экстрадирует в Россию Семена Гуцана, обвиняемого в убийстве школьницы. Об этом 14 октября сообщает пресс-служба ведомства.



По данным следствия, в ночь с 20 на 21 августа 1994 года в Сыктывкаре Гуцан по предварительному сговору с другом задушил 14-летнюю девочку. После этого мужчина скрылся, его объявили в международный розыск.



Задержали его в Польше в июне 2020 года с документами на имя Ивана Попа. Несмотря на «значительные усилия» защиты, аргументы Гуцана суд признал «несостоятельными». В сентябре 2021 года минюст республики решил экстрадировать мужчину на родину. В скором времени его доставят в Россию.

