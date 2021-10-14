Мошенник, представившийся инвестиционным аналитиком, выманил у пожилого петербуржца более 10 млн рублей

Доверчивый пенсионер, рассчитавший на выгодные инвестиции, перевел на счет петербургской брокерской компании из черного списка более 10 миллионов рублей. Еще 8,5 тысяч рублей мужчина потратил на услуги фальшивых юристов.



Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, за помощью в полицию Выборгского района накануне обратился 82-летний мужчина. Пенсионер сообщил, что в июне 2021 года ему позвонил неизвестный, представившийся аналитиком брокерской компании. Он предложил пожилому мужчине инвестировать через их компанию и переводить деньги на указанные счета, чем пенсионер и занимался в период с июня по сентябрь 2021 года. Материальный ущерб составил 10 250 000 рублей.

