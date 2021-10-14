Кудровчане, готовьтесь. Целый город под Петербургом на сутки останется без горячей воды и тепла

Густонаселённый город во Всеволожском районе Ленобласти, у границы Петербурга, лишится благ цивилизации на один день. Мёрзнуть будут жители почти сотни домов.



Как пишет 14 октября 47News со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», с 9:00 15 октября до 9:00 16 октября потребителей в Кудрово переведут на новый трубопровод. «Новая сеть имеет больший диаметр, что позволит обеспечить надежное теплоснабжение и бесперебойную подачу горячей воды для зоны активной застройки», — демонстрируют плюсы в пресс-службе компании.

