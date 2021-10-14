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Кудровчане, готовьтесь. Целый город под Петербургом на сутки останется без горячей воды и тепла

Кудрово переключат на новый трубопровод

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Густонаселённый город во Всеволожском районе Ленобласти, у границы Петербурга, лишится благ цивилизации на один день. Мёрзнуть будут жители почти сотни домов.

Как пишет 14 октября 47News со ссылкой на АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», с 9:00 15 октября до 9:00 16 октября потребителей в Кудрово переведут на новый трубопровод. «Новая сеть имеет больший диаметр, что позволит обеспечить надежное теплоснабжение и бесперебойную подачу горячей воды для зоны активной застройки», — демонстрируют плюсы в пресс-службе компании.

По данным администрации Заневского городского поселения, работы затронут почти весь город (кроме тех домов, у которых есть свои котельные) — это 76 жилых многоэтажек, 10 детских садов и школ.

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
Ничего страшного, кудровчане отнесутся с пониманием и потерпят.
С другой стороны, виден прорыв и успех наших властей, сумевших всего за несколько каких-то лет сразу отстроить целый густонаселённый город!
Семён Лобкотрясов
Целый многотысячный город замёрзших людей с грязными жопами. Не каждый день такое увидишь.
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