Полонский, далеко посылавший людей без миллиарда, задолжал 721 тыс. руб. за ЖКУ и парковку

Управляющая компания дома, в котором проживает бизнесмен Сергей Полонский, намерена взыскать с него через суд крупный долг.
«К рассмотрению в Таганском суде 10 ноября 2021 года назначено исковое заявление управляющей организации ООО «Сервис» к Полонскому С. Ю. о взыскании долга», — сообщает 14 октября пресс-служба московских судов общей юрисдикции. У бизнесмена, прославившегося заявлением «У кого нет миллиарда, могут идти в…», накопились долги в размере 712 771 рубля за коммунальные услуги и двенадцать машино-мест.