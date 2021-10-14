Полонский, далеко посылавший людей без миллиарда, задолжал 721 тыс. руб. за ЖКУ и парковку

Сергей Полонский — российский предприниматель, признанный в 2011 году журналом Forbes одним из наиболее эксцентричных российских бизнесменов. Родился в Ленинграде в 1972 году. В 2000-х годах являлся владельцем и руководителем девелоперской компании Mirax Group (ранее эта компания называлась «Строймонтаж»). Самым заметным проектом этой компании считается небоскреб «Башня "Федерация"» в комплексе «Москва-Сити».



Широкую известность коммерсант получил в результате дела, связанного со строительством жилого комплекса «Кутузовская миля». В результате конфликта с якобы подконтрольной братьям Ротенбергам компанией ФЦСР, которая являлась официальным застройщиком объекта, Полонский сначала объявил голодовку, а после возбуждения в отношении него уголовного дела покинул Россию и осел в Камбодже.



В 2013 году Следственный комитет РФ заочно обвинил Полонского в мошенничестве и хищении 5,7 миллиарда рублей у дольщиков ЖК «Кутузовская миля», после чего предприниматель был объявлен в международный розыск. В 2015 году Полонского депортировали из Камбоджи в Россию, после чего признали виновным по делу о хищении и приговорили к 5 годам лишения свободы. В итоге бизнесмен был отпущен на свободу в связи с истечением срока давности.