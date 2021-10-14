FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +7
71.86р83.00р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Петербурге госпитализировали рекордное число больных с коронавирусом за сутки

В Петербурге госпитализировали рекордное с лета число пациентов с коронавирусом и пневмониями — 555 человек за сутки. В последний раз такие значения фиксировались в середине июля — на спаде третьей волны, следует из отчета Смольного за 14 октября.

23
Печать

Всего на 8 326 коронавирусных койках в Петербурге лежат 6 863 больных. Из них 607 находятся в реанимации, 283 подключены к ИВЛ, 331 лежит во временном госпитале в «Ленэкспо», а 596 в пансионате «Заря». Амбулаторно лечатся еще 32 634 петербуржца.

За минувшие сутки первично были привиты 4 644 человека. Закончили цикл, включая укол «Спутником Лайт», — 7 731. Полностью в Петербурге привиты от коронавируса 1,75 млн жителей. В запасе еще 927 тысяч доз.

По теме (7)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (23)

БаБкО
А сколько больны гриппом и ОРВИ?
266219793
И сколько из них привитых?
Ведёт кто такую статистику в Гамалеи?
Мистер Бин
Спасибо антиваксерам за подобные "рекорды". Благодаря их усилиям и фейковым пугалкам, вакцинация в России находится на таком низком уровне. Нигде, кроме самых отсталых стран, нет сейчас такого количества умерших от ковида. Заболевают и в Европе, но там привито 70% - 80% населения и смертность на порядок ниже. Но для упоротых антипрививочников это не довод, они одержимы идеей-фикс о мировом заговоре и бесполезности "жижи", созданной в России, которую почему-то давно и успешно применяют уже в 50-ти странах мира. Удивительные люди, живущие в собственном замкнутом мирке и поддакивающие друг другу, в упоении от своей зашоренности.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний