Всего на 8 326 коронавирусных койках в Петербурге лежат
За минувшие сутки первично были привиты
В Петербурге госпитализировали рекордное число больных с коронавирусом за сутки
В Петербурге госпитализировали рекордное с лета число пациентов с коронавирусом и пневмониями — 555 человек за сутки. В последний раз такие значения фиксировались в середине июля — на спаде третьей волны, следует из отчета Смольного за 14 октября.
Всего на 8 326 коронавирусных койках в Петербурге лежат
За минувшие сутки первично были привиты
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