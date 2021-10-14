В Петербурге госпитализировали рекордное число больных с коронавирусом за сутки

Всего на 8 326 коронавирусных койках в Петербурге лежат 6 863 больных. Из них 607 находятся в реанимации, 283 подключены к ИВЛ, 331 лежит во временном госпитале в «Ленэкспо», а 596 в пансионате «Заря». Амбулаторно лечатся еще 32 634 петербуржца.



За минувшие сутки первично были привиты 4 644 человека. Закончили цикл, включая укол « Спутником Лайт », — 7 731 . Полностью в Петербурге привиты от коронавируса 1,75 млн жителей. В запасе еще 927 тысяч доз.

