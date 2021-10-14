Заботливый и уважающий маму. Россияне описали «идеального отца»

Перед первым официальным празднованием Дня отца, который пройдет в России 17 октября, в стране провели тематический опрос. Его результаты 14 октября публикует на официальном сайте ВЦИОМ.
О празднике знают две трети респондентов (66%), при этом почти половина считает, что лучший способ поздравить с ним отца — приехать в гости и устроить семейный обед. 32% хотели бы в этот день просто быть рядом и, например, помочь по хозяйству, а 12% — сделать подарок своими руками. Одинаковое количество опрошенных (23%) ответили, что поблагодарили бы папу за любовь и заботу.
Идеального отца россияне описали так: он заботливый и уважает мать своих детей (33%), активно участвует в их жизни и помогает им решать проблемы (29%), является примером для подражания (19%), добрый (18%) и надежный (17%). При этом 12% респондентов считают, что качества папы не так важны: если он есть — уже хорошо. 7% разделяют их мнение, но причину называют другую: просто для каждого ребенка его отец по-своему идеален.
Также две трети россиян (67%) считают, что мужчина с ребенком на детской площадке — обычная картина. Примечательно, что женщины удивляются этому зрелищу чаще.
«Фонтанка» писала, что День отца в России был официально учрежден указом президента страны Владимира Путина.