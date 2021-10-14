Заботливый и уважающий маму. Россияне описали «идеального отца»

Перед первым официальным празднованием Дня отца, который пройдет в России 17 октября, в стране провели тематический опрос. Его результаты 14 октября публикует на официальном сайте ВЦИОМ.



О празднике знают две трети респондентов (66%), при этом почти половина считает, что лучший способ поздравить с ним отца — приехать в гости и устроить семейный обед. 32% хотели бы в этот день просто быть рядом и, например, помочь по хозяйству, а 12% — сделать подарок своими руками. Одинаковое количество опрошенных (23%) ответили, что поблагодарили бы папу за любовь и заботу.

