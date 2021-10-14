Почетный (не)лауреат. Блокадник не пережил борьбу за надбавку к пенсии, суды за него выигрывает вдова

Фото: предоставлено Глебом Гончаровым Поделиться Поделиться







Работа в научно-исследовательском институте «Вектор» была делом жизни для радиоинженера Владимира Гончарова. После 60 лет службы он с удивлением обнаружил, что надбавка к пенсии ему не полагается. В 88 лет жителю блокадного Ленинграда не хватило здоровья отстоять свою позицию, теперь на принцип пошла его вдова.

«Возможно, вашим читателям будет интересно знать, как на самом деле в нашей стране относятся к патриотам, людям, посвятившим всю свою жизнь развитию обороноспособности нашей страны», — так начиналось письмо Гончаровой Ираиды Ивановны в редакцию «Фонтанки». 82-летняя пенсионерка, пережившая блокаду Ленинграда, вынуждена ходить по инстанциям и доказывать, что её муж ещё в Советском Союзе был награждён премией, гарантирующей «спасибо за труд от государства» в виде надбавки к пенсии после завершения карьеры.



Гончаров Владимир Борисович — прямой наследник Дмитрия Гончарова, брата Натальи Гончаровой, той самой — жены Александра Пушкина. По словам супруги, Владимир Борисович обладал тихим характером, отличался немногословием, высокой трудоспособностью, был «настоящим интеллигентом».

Родился он в 1931 году в Ленинграде на Верейской улице. Мальчишкой застал блокаду. Был эвакуирован по Ладоге в 1942 году. «Они опоздали. В предыдущий кораблик попал снаряд, они видели куски тел. Их спасло то, что они туда не попали. До Сибири ехали два месяца, сестра умерла в пути», — вспоминает рассказы мужа Ираида Ивановна.

После войны Владимир вернулся в Ленинград, окончил ЛЭТИ. В 1958 году пошёл работать в НИИ «Вектор» в должности старшего инженера. В 1980-м году постановлением ЦК КПСС и Совета министров ему присудили государственную премию СССР «за разработку и внедрение двух сложных комплексов аппаратуры». Для Гончарова работа в «Векторе» была служением, даже в голодные 90-е он оставался в институте, чтобы «не разворовали».

Фото: предоставлено Глебом Гончаровым Поделиться Поделиться







«Я с ним 48 лет прожила и ссорилась по этому поводу, — говорит Ираида Ивановна. — В 90-е годы я с высшим образование пошла дворником по великому блату, потому что дочка поступила на первый курс института, сын в школе учился. Мы не знали, что нам есть. Я умоляла его уволиться, но это было дело его жизни».

На пенсию Владимир Борисович ушёл в октябре 2018 года с должности помощника генерального директора. Кабинет он разбирал ещё два месяца. Не так-то просто расстаться с 60-ю годами жизни.

Гончаров обратился в Пенсионный фонд Приморского района с просьбой оформить ежемесячную дополнительную выплату за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией. Такая надбавка положена лауреатам Государственной премии СССР в соответствии с федеральным законом. И получил неожиданный ответ. Начальник управления ПФР по Приморскому району Галина Никохина сообщила, что Владимир Борисович «не является лауреатом Государственной премии СССР», а значит, не имеет права на выплату.

Дело в том, что в федеральном законе используется формулировка «лауреат Государственной премии СССР», а в постановлении о присуждении премии Гончарову нет слова «лауреат». Эта лакуна стала поводом для отказа.



«Во всех документах комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР слово «лауреат» пишется с маленькой буквы, что означает не почетное звание, а наименование человека награжденного, в частности государственной премией, согласно значению, указанному во всех энциклопедиях и толковых словарях русского языка, — парировал в письменном ответе Владимир Гончаров. — Следует также отметить, что отказ в удовлетворении моей просьбы будет означать, что я не вправе пользоваться врученным мне золотым нагрудным знаком с надписью «лауреат Государственной премии СССР».

Владимир Борисович обратился в Приморский районный суд. 21 октября 2019 года суд обязал отделение Пенсионного фонда в Приморском районе выплатить деньги.

«К гражданам, имеющим право на дополнительное материальное обеспечение, относятся в том числе лауреаты Государственных премий Российской Федерации РСФСР. При этом, исходя из норм закона, лауреаты Государственной премии — это граждане Российской Федерации, отмеченные за особые заслуги и выдающиеся достижения в соответствующей области перед Российской Федерацией», — говорится в решении суда.



Через месяц Владимир Борисович скончался. «Он получил инфаркт от того, что ему пришлось говорить, что он лауреат, а ему говорили — нет, вы не лауреат, — считает Ираида Ивановна. — Я год лежала и себе говорила: мне нельзя умирать. Мне надо что-то сделать».

Ираида Ивановна тоже обратилась в суд с просьбой добавить невыплаченные деньги в наследственную массу. Размер надбавки составил 220 978 рублей. На заседании представитель Пенсионного фонда заявил, что первое решение суда вступило в законную силу 3 декабря, то есть после смерти истца, а значит, не может быть исполнено. 5 июля суд снова встал на сторону супругов.

«Но самое интересное, что на этом всё не закончилось. 06.10.21 я обратилась в ПФР с решением суда, чтобы мне выплатили положенные деньги. Но в ПФР сделали скан и сказали, что юристы будут решать, можно ли выплачивать. Видимо, они имеют больше полномочий, чем какой-то суд РФ. Но в любом случае, они предупредили, что даже если юристы согласятся выплатить, то скоро денег не ждите, это очень долгий процесс...» — рассказала Ираида Гончарова.



«Факт присуждения лицу государственной премии без присвоения звания лауреата не влечет за собой правовых оснований для установления дополнительной материальной поддержки», — говорится в письменном ответе на запрос «Фонтанки» заместителя управления ПФР по Петербургу и Ленинградской области Валерия Батуркина.

Однако в обоих судебных решениях говорится, что Владимиру Гончарову полагается допвыплата именно как «лауреату Государственной премии». Копии документов поступили в отделение ПФР 11 октября.

«Решением суда не указан размер денежных выплат. В данном случае не позднее чем через 10 рабочих дней (срок установлен в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях») будет принято решение о назначении выплат с указанием срока и размера установленных выплат и суммы, подлежащей выплате», — уточнил Батуркин.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

