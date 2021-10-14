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«Билайн» впервые за 16 лет обновил бренд и поменял сторону

Сотовый оператор «Билайн» впервые с 2005 года провел ребрендинг. Компания обновила логотип, слоган и концепцию. Суть изменений — в желании стать ближе к клиентам.

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Как сообщается 14 октября на сайте оператора, слоган «Живи на яркой стороне» сменился на «На твоей стороне». Он призван показать, что компания готова поддерживать своих клиентов в достижении их целей и задач. Это будет транслироваться не только через коммуникацию, визуальную айдентику и продукты, но и через сервисы.

Фото: Официальный сайт «Билайн»
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Название бренда теперь пишется со строчной буквы. Это решение уже используется в логотипе и релизах. «В последние годы люди всё больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова. И это не потому, что они не знают, как правильно. А потому, что так удобнее и быстрее. Мы стремимся быть ближе к людям. Поэтому название бренда теперь всегда имеет строчное написание — билайн. Так мы делаем акцент на человечности, простоте и диджитальности», — объясняют в компании.

Также привычный черно-желтый круг в логотипе превратился в немного наклоненный шар аналогичной расцветки.

«Сейчас мы только в начале процесса изменений», — заверили в «Билайн».

Разработкой обновленного бренда занималось агентство Contrapunto, входящее в группу международных агентств BBDO. Рекламные концепции разрабатывало агентство Leo Burnett Moscow. Как сообщил РИА Новости генеральный директор ПАО «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») Александр Торбахов, ребрендинг обошелся компании «относительно недорого» — в рамках маркетингового бюджета.

Фото: Официальный сайт «Билайн»

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Комментарии (4)

Matraskin
Ориентироваться на безграмотных неучей в написании, потому что так удобнее и быстрее.....вперёд ребята, не бросайте свою аудиторию
Alkaline
"диджитальности" - буууэ
тов
Лузеры остаются лузерами.

Говорили им, что пчелы не взлетят.
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