«Билайн» впервые за 16 лет обновил бренд и поменял сторону

Как сообщается 14 октября на сайте оператора, слоган «Живи на яркой стороне» сменился на «На твоей стороне». Он призван показать, что компания готова поддерживать своих клиентов в достижении их целей и задач. Это будет транслироваться не только через коммуникацию, визуальную айдентику и продукты, но и через сервисы.

Название бренда теперь пишется со строчной буквы. Это решение уже используется в логотипе и релизах. «В последние годы люди всё больше склоняют и пишут с маленькой буквы многие слова. И это не потому, что они не знают, как правильно. А потому, что так удобнее и быстрее. Мы стремимся быть ближе к людям. Поэтому название бренда теперь всегда имеет строчное написание — билайн. Так мы делаем акцент на человечности, простоте и диджитальности», — объясняют в компании.

