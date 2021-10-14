Как петербуржца вынудили доказывать налоговой реальность

автор фото Олег Харсеев / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться







Налоговая инспекция № 9 предложила петербуржцу признать его организацию «технической», заблокировала электронную цифровую подпись и указала как недостоверные сведения о руководстве компании «АСВИК». На протяжении почти четырнадцати лет у нее единственный директор и учредитель. Пока Максим Найденов старается доказать инспекторам, что его бизнес по строительству климатических систем реальный, заказчики начинают беспокоиться.

Пометка о недостоверных сведениях напротив фамилии Найденова появилась в базе юрлиц в середине августа. На очередное рабочее совещание его позвали из-за вопросов по НДС на два миллиона рублей. Некоторые контрагенты компании из отчетности оказались «техническими», и как объяснили бизнесмену в инспекции, проверка по ним проходит по особой графе с требованием разобраться от федерального центра. Разборки для самих компаний закончились отсутствием претензий. Мол, взять с них нечего, поэтому вопрос о том, как пополнить бюджет, переадресовали к «АСВИКу».



Найденов объяснил в разговоре с «Фонтанкой»: с одной из организаций договор хоть и был заключен, но сделка в итоге не состоялась, товар привезли некачественный, и от услуг «АСВИК» отказалась. Вторая всё поставила, но пока готовили закрывающие документы, ее ликвидировали сами налоговики. Сразу как-то разобраться с этим не удалось, Найденову сотрудница инспекции «настойчиво и неоднократно» предлагала в качестве решения проблемы закрыть компанию. «Цитирую: «Я пишу, что вы техническая организация, деятельность не ведёте, «ОООшку» мы вашу закрываем и вменяем налоговые нарушения вашим заказчикам», обосновывая это тем, что её могут лишить премии (запись разговора имеется)», — напишет Найденов в жалобе на имя начальника петербургского управления ФНС Гнедых. В той же аудиозаписи звучало, что самой инспекторше на взыскание этих денег, в общем-то, всё равно.

Блокировку ЭЦП в инспекции объяснили мотивацией к тому, чтобы Найденов явился на разговор. При этом, по словам бизнесмена, бывали случаи, когда его уведомляли о необходимости приехать буквально за несколько часов. В последнее время он проводит большое количество времени в Вологодской области, исполняя условия контракта, и оказаться в Петербурге не смог бы, даже если бы очень захотел. «В дальнейшем эта ситуация была мне предъявлена как нежелание общаться с налоговыми органами, и единственное, что, по их словам, им оставалось сделать — это заблокировать мне ЭЦП, чтобы я точно пришёл на беседу», — цитата из того же письма в адрес Гнедых.



После блокировки ЭЦП накануне сдачи отчета Найденов оказался еще и недостоверным директором, за этим последовала блокировка банковского счета и вопросы от заказчиков. Бизнесмен не может платить зарплаты и налоги.

Директор отправил в вышестоящую инспекцию документы, подтверждающие, что номиналом он быть не может. Но и там пометку снять не смогли, просто сославшись на ответ из «девятки». Отмечает Найденов и курьез — в 2013 году «АСВИК» ставила именно в этой инспекции кондиционер, под договором личные подписи предпринимателя и начальника МИФНС.

Ответы на ключевые вопросы — почему, зачем и как с этим покончить, по словам бизнесмена, ему так никто и не дал. Найденов записался на личный прием к начальнику «девятки», но оказалось, что раньше 27 октября встретиться не получится.

Предприниматель отмечает, что из-за действий налоговой у него заморожены контракты на 20 миллионов рублей, причем по самому крупному он не может остановить уже наполовину сделанные работы, а заказчик не может их оплачивать. Еще два клиента могут отказаться от услуг бизнесмена, если в ближайшее время ситуация не прояснится.



13 октября бизнесмен снова пришел к налоговикам. «Либо вы отзываете жалобу, и тогда мы разговариваем по-другому, либо мы ждем решения проблемы», — объяснили Найденову расклад.

На запрос «Фонтанки» в региональной ФНС ответили в схожем ключе — сейчас проводится проверка по жалобе бизнесмена о законности внесения в ЕГРЮЛ пометки о недостоверности сведений. «До окончания проверки дать оценку обстоятельствам, изложенным в жалобе, и дать ответ по существу вашего запроса не представляется возможным», — добавили налоговики.

«Чем меньше административное давление, тем лучше», — объяснял Владимир Путин мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, который недавно продлили на 2022-й год.

Юрист бизнесмена Наталья Демидова отметила, что все опросы и приглашения в налоговую проходят при статусе так называемых рабочих совещаний. Такой формы работы с предпринимателями в Налоговом кодексе нет. ФНС ссылается на 31 статью — инспекция может письменным уведомлением вызвать на встречу и попросить объяснения, но на этом всё. «Вместо этого они занимаются воспитательно-разъяснительной работой и, кстати, угрожают ответственностью за неявку на такое мероприятие. Наша ситуация — это переход сотрудниками налоговой всяческих границ. Одно дело пригласить и увещевать, другое дело — блокировать бизнес. И было бы из-за чего», — убеждена Демидова.



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

