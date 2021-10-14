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Путин: Традиционные ценности — важнейшая нравственная опора, а на Западе достаточно проблем

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Президент России отметил важность традиционных семейных ценностей для страны. «Для нашей страны, для всего российского общества дороги и крайне значимы традиционные семейные ценности», — заявил 14 октября Владимир Путин во время выступления на Евразийском женском форуме в Петербурге.

По его словам, за такую позицию Россия иногда подвергается критике. Президент выразил уверенность в том, что «традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успеха».

При этом он подчеркнул и важность обеспечения свобод каждого человека, включая свободу самоидентификации.

Владимир Путин отметил, что внимательно следит за дискуссиями в «развитых экономиках». «Проблем там достаточно», — резюмировал глава государства.

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Комментарии (53)

VKuser2851963
а кодекс строителя коммунизма ?
mynine
ОМГ, этим "традиционным семейным ценностям" в России 150 лет с трудом наберется ))
Вот ведь понятия ни о чем не имеет, а туда же лезет с премудрыми высказываниями.
dragvs
Кто-нибудь понял о чем он? Муж, который избивает жену, это тоже традиционные семейные ценности? А Лавров, который живет с любовницей, фактически с тайной семьей это как?
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