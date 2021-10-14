Путин: Традиционные ценности — важнейшая нравственная опора, а на Западе достаточно проблем

Президент России отметил важность традиционных семейных ценностей для страны. «Для нашей страны, для всего российского общества дороги и крайне значимы традиционные семейные ценности», — заявил 14 октября Владимир Путин во время выступления на Евразийском женском форуме в Петербурге.

По его словам, за такую позицию Россия иногда подвергается критике. Президент выразил уверенность в том, что «традиционные семейные ценности — это важнейшая нравственная опора и залог успеха».



При этом он подчеркнул и важность обеспечения свобод каждого человека, включая свободу самоидентификации.

