На «Скандинавии» до конца октября введут реверсивное движение под Выборгом

Дорожные работы ограничат пропускную способность на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» во второй половине октября. На двух подъездах к Выборгу транспорт будут перепускать по очереди.

Как сообщает 14 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 15 по 25 октября будет организовано реверсивное движение на подъездах к Выборгу № 1 (участок с нулевого по 5-й километр) и № 2 (участок с 950-го по 962-й метр). Вдобавок скорость на этих участках ограничат до 40 км/ч.

На трассе будут устранять повреждения и деформации асфальтобетонного покрытия проезжей части. Работы выполнит ООО «ЕвроТранСтрой».