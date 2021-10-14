Мурашко: На борьбу с коронавирусом дополнительно выделили более полутриллиона рублей

Российские власти выделили дополнительно более полутриллиона рублей на борьбу с COVID-19. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



«Минфином было подтверждено, что в этом году дополнительных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией было направлено более полутриллиона рублей», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.



Также Мурашко отметил, что средства, которые сегодня вынуждены тратить на лечение, можно профилактировать. Наиболее эффективным и результативным способом борьбы с COVID-19 он назвал вакцинацию.

