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Мурашко: На борьбу с коронавирусом дополнительно выделили более полутриллиона рублей

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Российские власти выделили дополнительно более полутриллиона рублей на борьбу с COVID-19. Об этом 14 октября заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Минфином было подтверждено, что в этом году дополнительных средств на борьбу с коронавирусной инфекцией было направлено более полутриллиона рублей», — цитирует главу Минздрава РИА Новости.

Также Мурашко отметил, что средства, которые сегодня вынуждены тратить на лечение, можно профилактировать. Наиболее эффективным и результативным способом борьбы с COVID-19 он назвал вакцинацию.

Ранее «Фонтанка» писала, что в четверг, 14 октября, в России установлены новые рекорды по количеству смертей и заболевших коронавирусом за сутки.

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Комментарии (11)

VKuser2851963
подружка моя из Австралии только вчера вечером жаловалась , что на островке с прививками очень жёстко , можно не делать , только лучше сделать , по-хорошему
James Cook
Поставил диагноз ковид, получил доплату.
michailPotapov
Гиперинфляция не не слышали.. только коронавирус
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