Банковская карта историка оказалась пуста после визита в бар на Казанской. Он просил полицию разобраться в российско-финских отношениях

Полиции Центрального района придется написать новую главу в российско-финских отношениях после обращения в полицию историка-иностранца.
Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, накануне около половины восьмого вечера в полицию пришел 28-летний гражданин Финляндии с сообщением о краже. Иностранец, который на родине изучает историю советско-финских отношений, судя по странице в социальной сети, приехал в Петербург совсем недавно — в начале октября. В ночь с 12 на 13 октября он зашел в бар на Казанской улице, 7. Погулял там до 8 утра, а когда проснулся, то обнаружил, что с его карты пропали 132 тысячи рублей.
По заявлению иностранца проводится проверка.