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Банковская карта историка оказалась пуста после визита в бар на Казанской. Он просил полицию разобраться в российско-финских отношениях

Историк из Финляндии обратился в полицию с сообщением о краже в баре на Казанской улице

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Полиции Центрального района придется написать новую главу в российско-финских отношениях после обращения в полицию историка-иностранца.

Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, накануне около половины восьмого вечера в полицию пришел 28-летний гражданин Финляндии с сообщением о краже. Иностранец, который на родине изучает историю советско-финских отношений, судя по странице в социальной сети, приехал в Петербург совсем недавно — в начале октября. В ночь с 12 на 13 октября он зашел в бар на Казанской улице, 7. Погулял там до 8 утра, а когда проснулся, то обнаружил, что с его карты пропали 132 тысячи рублей.

По заявлению иностранца проводится проверка.

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Комментарии (1)

Zdobsi
Уже такое было. В барах в центре, где много иностранцев, это не редкость. Откатывают официанты карточку, когда человек в баре расплачивается. Пока нетрезвый посетитель отсыпается, могут купить вино или напитки по его карте. На утро если помнит, когда уходил и сколько платил, то можно предъявлять претензии. А так это классическая схема.
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