Британские ученые предупреждают. Android-смартфоны следят за своими пользователями

Исследователи из Эдинбургского университета Великобритании и Тринити-колледжа в Ирландии выяснили, что Android-смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei отслеживают активность пользователей.
«Устройства на системе Android передают значительные объемы информации разработчику операционной системы, а также третьим лицам (Google, Microsoft, LinkedIn, Facebook и так далее)», — говорится в опубликованном 14 октября исследовании.
Эксперты полагают, что большая часть вины за это ложится на так называемые системные приложения, которые предварительно устанавливаются производителем.
При этом пользователи никак не могут повлиять на отправку этой информации.