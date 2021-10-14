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Британские ученые предупреждают. Android-смартфоны следят за своими пользователями

Ученые выяснили, что смартфоны передают информацию о пользователях третьим лицам

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Исследователи из Эдинбургского университета Великобритании и Тринити-колледжа в Ирландии выяснили, что Android-смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei отслеживают активность пользователей.

«Устройства на системе Android передают значительные объемы информации разработчику операционной системы, а также третьим лицам (Google, Microsoft, LinkedIn, Facebook и так далее)», — говорится в опубликованном 14 октября исследовании.

Эксперты полагают, что большая часть вины за это ложится на так называемые системные приложения, которые предварительно устанавливаются производителем.

При этом пользователи никак не могут повлиять на отправку этой информации.

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Комментарии (5)

Аппаратчик мокрой классификации
Жаль только эти сведения не являются для судов доказательством невиновности в чём угодно. :))
alexpv
А чего вдруг только на Андроид наезд? вообще-то любая техника, подключенная к интернету способна передавать данные производителю.На составляет никакого труда добавить в код программы компьютера, телефона, чайника, утюга и тд возможность отсылать данные. Мало того, возможность накатывать обновления дает безграничные возможности в части совершенствования данного механизма и добавления новых функций.
Dazdraperma
Это те же самые «британские учёные», которые доказали, что «девять из десяти лондонских божьих коровок болеют грибковым венерическим заболеванием», или их коллеги?
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