Британские ученые предупреждают. Android-смартфоны следят за своими пользователями

Исследователи из Эдинбургского университета Великобритании и Тринити-колледжа в Ирландии выяснили, что Android-смартфоны Samsung, Xiaomi и Huawei отслеживают активность пользователей.



«Устройства на системе Android передают значительные объемы информации разработчику операционной системы, а также третьим лицам (Google, Microsoft, LinkedIn, Facebook и так далее)», — говорится в опубликованном 14 октября исследовании.



Эксперты полагают, что большая часть вины за это ложится на так называемые системные приложения, которые предварительно устанавливаются производителем.

