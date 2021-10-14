АТОР: Из-за QR-кодов спрос на туры по России может упасть на 50%

Ассоциация туроператоров России предупредила о возможном падении спроса на внутренний туризм из-за коронавирусных ограничений.



«Спрос на туры по России из-за QR-кодов упадет от 15 до 50%», — сообщает 14 октября АТОР со ссылкой на оценки игроков рынка.



Туроператоры пока не заметили массовых аннулирований, однако «единичные отмены уже пошли». Они при этом указывают, что спрос на путешествия на внутреннем рынке уже затормозился. Больше всего может пострадать туриндустрия в Калининградской и Псковской областях, а также в Татарстане.

