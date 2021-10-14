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АТОР: Из-за QR-кодов спрос на туры по России может упасть на 50%

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Ассоциация туроператоров России предупредила о возможном падении спроса на внутренний туризм из-за коронавирусных ограничений.

«Спрос на туры по России из-за QR-кодов упадет от 15 до 50%», — сообщает 14 октября АТОР со ссылкой на оценки игроков рынка.

Туроператоры пока не заметили массовых аннулирований, однако «единичные отмены уже пошли». Они при этом указывают, что спрос на путешествия на внутреннем рынке уже затормозился. Больше всего может пострадать туриндустрия в Калининградской и Псковской областях, а также в Татарстане.

Игроки рынка отмечают, что введение новых ограничений происходит в межсезонье.

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Комментарии (5)

f0ntan
Для более быстрой записи еще непривыитых на прививку им нужно отменить туристический кеш в бок. Причем, туристический кеш в бок для непривитых вообще не надо было вводить, его надо было вводить только для привитых
nuga
Потом,как Байден маразматик,обвинят непривитых в развале экономики,а не себя организаторов этого беспредела кодизации всех сфер жизни. Что там туры,если в городах станет невозможно жить из за этого,то народ попрет вон на свободу,цены рухнут на бетон и все остальное,включая сетевые магазины,вопрос времени и действий властей.
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