Кровь и виноград. В магазине на Гражданке после визита покупателя на полу остался зам управляющего с разбитой головой

Полиция Калининского района ищет мужчину, после которого на полу сетевого магазина остались кровь и виноград.



Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, накануне около девяти вечера в полицию поступило сообщение от сотрудников магазина на Замшиной улице о попытке кражи и нападении на сотрудника.



Как выяснили сотрудники полиции, около восьми вечера в супермаркет зашел мужчина на вид около 30 лет в серой куртке и серой шапке. Он взял с полки бутылку водки и попытался пройти мимо кассы. Но на его пути встал заместитель управляющего магазином. Мужчина ударил его бутылкой по голове, а после этого в ярости по пути разбил еще одну и опрокинул стойку с виноградом.

