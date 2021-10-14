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Кровь и виноград. В магазине на Гражданке после визита покупателя на полу остался зам управляющего с разбитой головой

В магазине на Замшиной улице заместителю управляющего разбили голову бутылкой водки

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Полиция Калининского района ищет мужчину, после которого на полу сетевого магазина остались кровь и виноград.

Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, накануне около девяти вечера в полицию поступило сообщение от сотрудников магазина на Замшиной улице о попытке кражи и нападении на сотрудника.

Как выяснили сотрудники полиции, около восьми вечера в супермаркет зашел мужчина на вид около 30 лет в серой куртке и серой шапке. Он взял с полки бутылку водки и попытался пройти мимо кассы. Но на его пути встал заместитель управляющего магазином. Мужчина ударил его бутылкой по голове, а после этого в ярости по пути разбил еще одну и опрокинул стойку с виноградом.

Сотруднику магазина вызвали скорую.

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Комментарии (3)

VKuser435859
По смыслу.. выходит, что правильно все сделал !!! объясню - прошел мимо кассы... между кассой, виноградом и водкой значительные расстояния.. (кто в магазине бывал - знает). Выходит сотрудник магазина пытается оговорить покупателя... за это по морде дать не грех !! Видимо просто подрались, что то возможно разбилось.. или как в операции Ы, водка 2 шт )))
Pilat
Давно пора поставит на улицах автоматы с разливным спиртом бесплатно.
Чем скорее убьют свою печень, тем лучше будет жить остальным.
266336391
может управляющий сказал, что он управляющий в магазине на Замшиной улице. За что и получил по голове. За оскорбление чувств живущих на улице Замшина.
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