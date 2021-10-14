В парадной дома на проспекте Металлистов нашли тело капитана II ранга в отставке. Полиция не смогла войти в его квартиру

84-летнего капитана II ранга в отставке Валерия Анатольевича Плеханова нашли мертвым в парадной дома № 72 на проспекте Металлистов соседи. В морг он попал как неизвестный, потому что найти документы в том, что наполняло до входной двери его жилье, сотрудники полиции не смогли.

Как стало известно «Фонтанке» 14 октября, Валерий Плеханов скончался 12 октября на лестничной клетке дома, в котором он прожил без малого 50 лет — с 1972 года. Гостей не водил, по словам соседей, Валерий Анатольевич был добродушный, но достаточно замкнутый человек. Как настоящий морской волк, он всю жизнь прожил в одиночестве, так и не встретив спутницу жизни. Детей у капитана также никогда не было.



После выхода на пенсию Плеханов обрел себя в общественной деятельности: стабильно раз в месяц он посещал Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ, где выступал с инициативами и предлагал различные идеи, входил в Санкт-Петербургский объединенный Союз ветеранов войны и военной службы Северо-Запада.

Каких-то особых странностей в последние годы в его поведении товарищи и соклубники не замечали. Однако полицейские, вскрывшие дверь квартиры, в которой проживал Плеханов, не смогли зайти даже в коридор — помещение оказалось забито вещами буквально до потолка. Не представлялось возможным и найти паспорт, необходимый для установления личности умершего.

Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







«Прибывшие на место происшествия полицейские не составили протокол опознания, хотя соседи были рядом. Поэтому сейчас Валерий Анатольевич лежит в морге как безымянный. В ближайшее время председатель ТСЖ, она — его соседка, получит протокол опознания, — рассказал «Фонтанке» один из жильцов дома. — То, что обнаружили в квартире, — это не бытовой мусор. Это он ходил на помойку, выбирал там, как ему казалось, нужные вещи, которые могут пригодиться, и таскал их к себе в квартиру, в общие коридоры и даже к соседям под дверь».

